Juventus, possibile caso Rabiot e la mamma-agente si muove…

Nubi all’orizzone sulla Torino bianconera. Tra la Juventus e Adrien Rabiot qualcosa potrebbe essersi rotto. Lo afferma il Corriere di Torino che spiega come il centrocampista stia ritardando il rientro alla Continassa, forse, anche stuzzicato dalle idee di mercato che balzano nella testa di sua madre, nonché sua agente, Veronique.

Per Rabiot, infatti, mai veramente convincente in questa sua prima annata bianconera, potrebbero aprirsi le porte della Premier League dove l’Everton di Ancelotti si starebbe muovendo per portarlo in terra inglese. Un’altra opzione potrebbe anche vedere l’inserimento del francese nell’ipotetico affare con il Manchester United per Pogba. Una cosa, al momento, è certa: tra Rabiot e la Juventus non c’è un’aria serena…