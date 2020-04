Juventus, possibile riscatto di Mandragora: pronto lo scambio con la Roma

Inizia a prendere forma il mercato estivo. I club sono impegnati a valutare se ci sono le possibilità di riprendere a giocare con l’attenuarsi dell’allarme Coronavirus, ma non perdono di vista la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe deciso di riacquistare Rolando Mandragora dall’Udinese. Tuttavia, il centrocampista rischierebbe di non vedere realizzato il suo sogno di rimanere con i campioni d’Italia perché verrebbe girato alla Roma per uno scambio con Bryan Cristante, con l’ex Atalanta pronto a trasferirsi a Torino. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.