Juventus, prende quota il maxi scambio col Barcellona: ecco i dettagli

La Juventus e il Barcellona pensano al maxi scambio a centrocampo. Emre Can verso la Spagna, Rakitic in Serie A.

Escluso dai titolari nella prima sfida di campionato contro il Parma, il tedesco di origine turca potrebbe fare le valigie direzione Catalogna. Percorso inverso, invece, per il croato, che per caratteristiche sembra maggiormente idoneo all’idea di calcio di Sarri. Proprio Rakitic, come evidenzia Tuttosport è sotto la lente d’ingrandimento della Juventus che pare intenzionata a mettere sul piatto proprio Emre Can, arrivato a parametro zero dal Liverpool solamente una stagiona fa. Il 31enne del Barcellona piace anche all’Inter, ma la Vecchia Signora pare avere la carta fondamentale per convincere i blaugrana. Lo scambio si può fare: il mercato termina il 2 settembre.