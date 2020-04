Juventus, pressing su Chiesa: ecco la proposta alla Fiorentina

La Juventus ci riprova: i bianconeri hanno messo nuovamente nel mirino Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina era già stato accostato alla Vecchia Signora nella scorsa estate e la trattativa sembrava vicina alla realizzazione finché il proprietario del club toscano Rocco Commisso non si è opposto fermamente, bloccando definitivamente ogni possibile discorso. Stavolta la Juventus sembra essere tornata alla carica ancora più agguerrita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri non vorrebbero pagare i 50 milioni richiesti dai viola e avrebbero proposto di abbassare il costo dell’operazione, inserendo una contropartita: si tratta di Rolando Mandragora. Il centrocampista in forza all’Udinese verrebbe riscattato per essere utilizzato come pedina nelle trattative della Vecchia Signora.