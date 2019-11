Juventus, pronto il super colpo per gennaio

Non conosce sosta il mercato della Juventus. I bianconeri sono già al lavoro in vista della sessione di gennaio, mettendo nel mirino alcuni dei talenti più promettenti sull’intero panorama europeo. Tra questi vi è Aleksei Miranchuk, gioiello della Lokomotiv Mosca che ha stregato il tecnico Maurizio Sarri durante il doppio confronto di Champions League. Il club di Andrea Agnelli avrebbe già preparato un’offerta di 50 milioni di euro per convincere la formazione russa a cederlo. Sul giocatore, tuttavia, si registra l’interesse anche del Barcellona.