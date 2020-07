Juventus, pronto l’assalto a Duvan Zapata: l’Atalanta fissa il prezzo

Non è un mistero che uno dei reparti su cui la Juventus dovrà lavorare nel mercato estivo è l’attacco. La qualità non manca tra i bianconeri, ma alcune pedine non convincono. Un esempio è Gonzalo Higuain, considerato tra i possibili partenti. Prima di poter cedere il Pipita, però, bisogna avere il nome del sostituto. Non semplice individuare una prima punta dal rendimento così elevato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, il club campione d’Italia in carica avrebbe pensato a Duvan Zapata dell’Atalanta.

RICHIESTE

La Dea ha costruito la sua scalata proprio grazie alle reti pesanti del bomber colombiano e non sarà semplice convincerla a cederlo. La Juventus ha provato a inserire Mattia Perin tra le contropartite tecniche, ma i nerazzurri non sono affatto convinti e pretendono di poter scegliere l’eventuale sostituto di Zapata. E la richiesta per il cartellino del giocatore non è inferiore ai 60 milioni.