Juventus, pronto l’assalto per Icardi: la chiave è Higuain

La Juventus inizia già a preparare le strategie per il mercato estivo. Uno degli obiettivi resta Mauro Icardi. Dopo i rumors della scorsa estate, i bianconeri sono pronti a fare sul serio per il bomber argentino di proprietà dell’Inter, ora in prestito al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i campioni d’Italia in carica avrebbero già individuato la strategia ideale per strappare Maurito ai nerazzurri. Tuttavia prima bisogna necessariamente vendere. Il principale indiziato a far posto a Icardi e a fornire alla Juventus i soldi necessari per completare l’operazione è Gonzalo Higuain. Il Pipita, però, resta difficile da vendere a costi elevati e da convincere a lasciare la Vecchia Signora.