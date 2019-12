Juventus-Psg, ecco lo scambio a centrocampo

E’ ormai vicinissima l’apertura della sessione invernale di mercato. Tra le società più attive vi è la Juventus, che vuole garantirsi ulteriori rinforzi per conquistare l’ennesimo scudetto consecutivo e per andare all’assalto della Champions League. Il club bianconero, in queste ore, starebbe lavorando soprattutto per il centrocampo, con allo studio uno scambio con il Paris Saint-Germain.

SCAMBIO – In Francia potrebbe finire Emre Can, fin qui utilizzato pochissimo da Maurizio Sarri, mentre a Torino potrebbe arrivare Leandro Paredes, profilo che piace da tempo alla Juventus.

DALL’ARGENTINA: CLAMOROSO PSG, VUOLE UN BIG DELLA JUVENTUS