Juventus, Rabiot è sul mercato: ci pensano Barcellona e Chelsea, il prezzo

Barcellona e Chelsea pensano a Rabiot, la Juventus lo ritiene cedibile e fissa il prezzo

Adrien Rabiot è uno dei giocatori più impiegati nella Juventus da Andrea Pirlo, ben 2.796 minuti di gioco suddivisi tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Ampia fiducia che non è stata garanzia di buon rendimento, perché il francese non ha mai realmente convinto, in un reparto lontano parente di quello ammirato negli anni passati.

BARCELLONA, CHELSEA E PREZZO - La Juventus lo ritiene cedibile, sia per motivi di campo che economici: l’ex Paris Saint-Germain guadagna 7 milioni di euro all’anno, in più il club può trarre guadagno dalla sua cessione registrando una plusvalenza utile per tamponare i conti. Così, la mamma-agente Veronique si è messa al lavoro, avviando contatti con diversi club. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, su Rabiot non ci sarebbe soltanto il Barcellona, ma anche il Chelsea, con Tuchel suo estimatore. La Juve gradisce e fissa il prezzo: servono 20 milioni di euro per il suo cartellino.