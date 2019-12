Juventus, Rabiot in partenza: arriva proposta dalla Premier League

Adrien Rabiot in Premier League. Dopo neppure una stagione con la maglia della Juventus, il francese potrebbe già cambiare aria. Lo riporta il Times che parla di un forte interessamento da parte dell’Arsenal. In modo particolare, il nuovo allenatore Mikel Arteta sta pensando come il primo rinforzo per gennaio proprio al classe 1995.

Rabiot non ha fin qui convinto la dirigenza e neppure Maurizio Sarri anche se resta da capire quale potrà essere il futuro di altri calciatori, come ad esempio Emre Can. La Juventus non perderà entrambi i suoi centrocampisti. La situazione è da monitorare e molto dipenderà anche dai Gunners e dalla decisione su Granit Xhaka.