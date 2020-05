Juventus, Rabiot sempre più vicino all’addio: futuro in Inghilterra?

Dopo un solo anno le strade di Adrien Rabiot e della Juventus sembrano destinate a dividersi. Il matrimonio tra il centrocampista francese e il club bianconero non pare essere mai del tutto sbocciato. Così l’ipotesi di un addio prende quota, come riportato da Le10Sport . Il portale transalpino aggiunge anche un altro dettaglio significativo: il futuro dell’ex giocatore del Paris Saint-Germain potrebbe essere in Inghilterra, dove ha già molti estimatori. Due club in particolare sarebbero già pronti a farsi avanti. L’Arsenal, infatti, starebbe già trattando con la Juventus su una base di 30 milioni di euro. L’alternativa ai Gunners sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti, ex tecnico di Rabiot ai tempi del PSG.