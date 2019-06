Juventus, Rabiot vicinissimo: proposta contrattuale accettata, fumata bianca nel weekend?

Dopo il colpaccio Ramsey, la Juventus è pronta a definire gli ultimi dettagli per l’arrivo del centrocampista Adrien Rabiot a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il francese classe 1995 in scadenza con il Paris Saint-Germain avrebbe accettato la proposta contrattuale pluriennale dei bianconeri, con 7 milioni di euro di ingaggio netti a stagione più bonus vari. Il ds Fabio Paratici, durante la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, aveva parlato di essere in corsa per ingaggiare Rabiot e ormai l’operazione sembra in dirittura d’arrivo, con il dirigente che ha curato nei minimi dettagli l’operazione a contatto con la madre-agente Veronique. Un suo eventuale acquisto, che potrebbe concretizzarsi nel weekend, non escluderebbe quello di Paul Pogba, per cui procedono le trattative. A centrocampo, però, qualcuno dovrà inevitabilmente fare le valigie (Khedira e Matuidi i profili verso l’addio).