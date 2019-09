Juventus, Rakitic si avvicina: al Barcellona andrebbe un giocatore a sorpresa…

Ivan Rakitic resta più di un’idea in casa Juventus. Il centrocampista del Barcellona è da tempo nei radar bianconeri e, a poche ore dalla chiusura del mercato, le parti potrebbero essersi avvicinate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, da ieri pomeriggio le parti stanno provando a far quadrare i conti per uno scambio che possa accontentare entrambe, anche a livello di bilancio. L’idea è quello di uno scambio con il nome di Emre Can sempre caldo come pedina per portare il croato in Italia.

Ma sarebbe proprio il giocatore scelto dal Barcellona a non convincere pienamente Fabio Paratici che preferirebbe mettere sul piatto un altro nome. Dettaglio non da poco dato che l’identikit resta ancora un’incognita. Matuidi, Cuadrado, Bentancur o addirittura Bernardeschi. Sono loro i giocatori che la Juventus vorrebbe proporre al Barcellona per arrivare a Rakitic. Al momento, solo ipotesi, ma con il mercato che sta per terminare le prossime ore saranno, in ogni caso, decisive.