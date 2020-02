Juventus-Ramsey, amore già finito: in estate sarà addio

Aaron Ramsey non è ancora entrato nel cuore dei tifosi della Juventus e, con ogni probabilità, non lo farà. Il centrocampista non ha trovato lo spazio che si aspettava dopo il suo passaggio a parametro zero dall’Arsenal alla Vecchia Signora. Problemi fisici e le scelte di Sarri hanno fatto in modo che l’amore tra le parti non sbocciasse mai realmente.

Addirittura, secondo quanto riporta il Mirror, il gallese e la Juventus potrebbero dirsi addio già questa estate. Sul calciatore ci sarebbero quattro club di Premier League: Manchester United, Chelsea, Liverpool e anche lo stesso Arsenal, pronti a provare a riportare in terra inglese il centrocampista.