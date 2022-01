Juventus, Ramsey è un problema: ha rifutato ogni destinazione

Il gallese è fuori dal progetto dei bianconeri

Già in estate, il gallese aveva detto no a Crystal Palace, Aston Villa e Wolverhampton, e lo ha fatto ancora adesso respingendo le proposte del Burnley e del Newcastle. Il tempo passa e non sembrano esserci novità per l'uscita del giocatore. Ramsey pesa per la Juventus per via di quell'ingaggio da 7 milioni netti per un'altra stagione di cui il club vuole liberarsi per forza. Ecco perché la società gli ha anche dato ulteriore tempo per rientrare dalle vacanze, in modo da poter cercare ulteriori proposte, valutarle e dire quel fatidico sì che, probabilmente, sarebbe un bene per entrambe le parti.