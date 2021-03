Juventus, Ramsey non rientra più nei piani: la decisione per il futuro

Aaron Ramsey non ha convinto la Juventus che starebbe pensando di rinunciare al centrocampista in vista della prossima stagione. Futuro di nuovo in Inghilterra per il gallese alle prese, ancora una volta, con una serie di problemi fisici che non gli stanno permettendo di giocare con continuità.

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, i bianconeri avrebbero deciso di lasciar partire Ramsey anche al termine dell’annata in corso. Il centrocampista gallese, dopo appena due stagioni a Torino, potrebbe tornare in Premier League dove fece tanto bene con la maglia dell’Arsenal prima di approdare appunto alla Vecchia Signora.