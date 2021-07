Juventus, rebus per futuro di Rugani: spunta un pista italiana…

Il difensore piace in Serie A ma ingaggio e e pretese dei bianconeri complicano l'affare

Esistono però alcuni ostacoli all'affare. In primis per una questione economica, con i biancocelesti che lo vorrebbero in prestito mentre la Juventus vorrebbe monetizzare. Poi l'ingaggio, decisamente elevato per le casse laziali. Infine, non di poco conto, un reparto difensivo che prima deve essere sfoltito con i nomi di Vavro e Patric in cima alla lista dei partenti. Vedremo dunque quale sarà il destino del calciatore che, ricordiamolo, ha un lungo contratto con la Juventus fino al 2024.