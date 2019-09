Juventus, retroscena Bernardeschi: vicino al Barcellona nell’affare Rakitic ma le richieste dei bianconeri…

Federico Bernardeschi è stato ad un passo dal Barcellona nell’ambito dell’affare che avrebbe potuto portare anche Ivan Rakitic in bianconero. Le pretese economiche della società italiana, però. avrebbero fatto saltare l’affare.

Stando alle indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo, la Juventus ha stabilito in Rakitic più 23 milioni il prezzo per il suo esterno. Cifra troppo alta per i catalani. L’italiano, alla fine, è rimasto in Serie A ma era rientrato nella lista di nomi proposti da Fabio Paratici ai catalani.

Come noto, la Juventus ha provato diverse soluzioni pur di portare il centrocampista croato a Torino, e tra queste pure Bernardeschi. L’affare si sarebbe potuto chiudere grazie all’esterno ex Fiorentina, ma la Vecchia Signora era pronta a chiudere solo a patto che al cartellino di Rakitic venissero aggiunti 23 milioni di euro.