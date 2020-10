Juventus, retroscena di mercato col Barcellona: Paratici ha chiesto un top player

Domani sarà Champions League per la Juventus che si troverà a sfidare Lionel Messi e il giovanissimo Ansu Fati, talento emergente che, secondo alcuni rumors di mercato, sarebbe potuto diventare bianconero la scorsa estate. Ebbene sì, la stellina del Barcellona era entrata nei radar proprio della Vecchia Signora quando le due società stavano trattando per l’affare Arthur-Pjanic.

Juventus, retroscena Ansu Fati

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, in estate, quando la trattativa tra Juventus e Barcellona per vestire di bianconero Arthur e di blaugrana Pjanic sembrava non sbloccarsi, il direttore Fabio Paratici avrebbe fatto un tentativo col Barça per arrivare al giovanissimo talento Ansu Fati.

La società catalana doveva mettere a segno un’importante plusvalenza e il cartellino del classe 2002 sembrava poter essere un’occasione che la Juventus avrebbe provato a sfruttare. Come noto, però, alla fine non c’è stato niente da fare, con il Barcellona che ha spento sul nascere i desideri della Vecchia Signora dando il via libera definitivo allo scambio tra i due centrocampisti e tenendosi stretta il talentuoso classe 2002 che è diventato a tutti gli effetti un elemento fondamentale negli schemi della nuova squadra di Koeman.