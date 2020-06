Juventus, retroscena Kurzawa: Sarri disse no a scambio con De Sciglio

Maurizio Sarri avrebbe detto no ad una trattativa interessante col Paris Saint-Germain. Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, il tecnico della Juventus avrebbe fatto saltare lo scambio con i campioni francesi tra Layvin Kurzawa e Mattia De Sciglio.

Da tempo nel mirino dei francesi, l’esterno italiano che a Torino non ha mai convinto del tutto sembrava essere ad un passo di francesi nel mese di gennaio. In cambio, i campioni della Ligue 1 erano disposti a cedere Kurzawa. Sarri, però, disse no all’affare, preoccupato dal momento che, all’epoca, stava vivendo Cuadrado sulla corsia di destra. Ecco perché De Sciglio rimase in bianconero. L’affare, forse, potrebbe riprendere nella prossima sessione.

