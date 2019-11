Juventus, retroscena Mandzukic: ai margini del progetto ed ‘esiliato’ dai compagni

Mario Mandzukic sempre più lontano da Torino e dalla Juventus. Il bomber croato dirà addio nel mercato di gennaio ma il suo rapporto con il club bianconero si è decisamente logorato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante che è fuori rosa in accordo con la società, si allena da solo in orari diversi dal gruppo. Quindi, separato anche dai compagni. Una sorta di esilio in attesa dell’offerta giusta che metterà la parola fine al suo rapporto con la Vecchia Signora. Dopo 4 anni di successi, Mandzukic saluterà non nel migliore dei modi la Juventus. Il Manchester United sembra essere la destinazione finale del croato.