Juventus, retroscena Suarez: la telefonata di Paratici e la frenata inattesa…

Interessante retroscena di mercato svelato dal Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra la Juventus e il Barcellona per Luis Suarez. Il Pistolero sembrava ad un passo dai bianconeri ma qualcosa non è andato come ci aspettava e nella giornata di ieri sarebbe andata in scena una chiamata importante che avrebbe messo fine al possibile affare.

Juventus, la chiamata di Paratici per Suarez