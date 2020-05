Juventus, rientra Rabiot ma il futuro è scritto

Adrien Rabiot torna a Torino. La Juventus dovrebbe riabbracciare il centrocampista francese già da domani dopo che il giocatore aveva trascorso il periodo di lockdown in Costa Azzurra. Caso rientrato? Non è detto.

Rabiot e il mercato

Il centrocampista ex Psg è, insieme a Gonzalo Higuain, uno dei possibili partenti del prossimo mercato. Dopo aver deciso di tornare con una settimana di ritardo rispetto ai compagni di squadra, Rabiot deve rimettersi al pari con i compagni e, in caso di ritorno in campo della Serie A, dimostrare di essere stato un valido acquisto. In alternativa, a fine stagione, potrebbe già esserci l’addio. Su di lui possibile interesse di Everton e Manchester United. Il suo ritorno alla Continassa, però, potrebbe essere letto come la volontà di far tornare il sereno tra le parti, ammesso che mai ci sia stato qualche dissidio.