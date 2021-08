Juventus, rinforzi in arrivo. Il punto

Trattative in corso e attesa alla Continassa di rinforzi

La Juventus in queste ultime ore di calciomercato è in cerca di validi rinforzi. Per l'attacco è fatta per il ritorno di Moise Kean. Per Mauro Icardi si complica. Poi per il centrocampo in pole c'è il ritorno di Pjanic che come scrive oggi la Gazzetta dello Sport è in rampa di lancio. Il club blaugrana ha dato la disponibilità a concedere un prestito secco e si rende disponibile a pagare metà dello stipendio. La dirigenza bianconera, ha preso atto che i catalani non sono interessati a tesserare in cambio un bianconero e prenderne in carico lo stipendio. Così alla Continassa hanno congelato la pratica, magari in attesa che un’uscita permetta di alleggerire il monte stipendi.