Juventus, ritorno di fiamma per Witsel

Il centrocampista è sempre piaciuto all'ambiente bianconero

Axel Witsel di nuovo accostato alla Juventus . Il nome del belga non è certo una novità. Nel 2016 era stato ad un passo dal trasferimento in bianconero: visite mediche già effettuate e contratto pronto, ma lo Zenit disse no e bloccò tutto. Adesso, secondo quanto si apprende da calciomercato.com, la strada del giocatore si potrebbe di nuovo incrociare con quella della Vecchia Signora.

L'affare potrebbe concretizzarsi a determinate condizioni: la prima è che si realizzi un'uscita per fargli spazio, su tutte quella di Weston McKennie, la seconda è che ci siano condizioni economiche favorevoli. In tal senso, visto il contratto in scadenza nel 2022, la Juventus potrebbe trovare in un certo senso la strada spianata con magari un indennizzo simbolico. Altro punto da non sottovalutare, l'ingaggio del calciatore. Witsel, infatti, dovrebbe accettare di abbassarsi l'ingaggio per il quale comunque, la Vecchia Signora potrebbe usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita.