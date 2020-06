Juventus-Roma, contatti avviati tra i club: in cantiere un doppio scambio

Grandi rivali sul campo, profondamente legate sul mercato. Juventus e Roma hanno dato vita a sfide memorabili sul terreno di gioco, ma sembrano destinate a condividere diverse trattative nella prossima sessione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri vorrebbero arrivare a Nicolò Zaniolo e uno tra Cengiz Under e Patrick Kluivert. Profili giovani e dotati di una discreta esperienza, che farebbero al caso del progetto di Maurizio Sarri. In cambio nella Capitale arriverebbero Federico Bernardeschi e Daniele Rugani, finiti ai margini dell’idea tecnica dell’allenatore ex Napoli e Chelsea. Al momento il doppio scambio è solamente un’idea, ma la proposta potrebbe decollare già nelle prossime settimane, quando, forse, la situazione del club giallorosso sarà più chiara.