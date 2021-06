Juventus, Ronaldo: “Futuro? Quello che verrà, sarà il meglio”

Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro dal ritiro del Portogallo

Cristiano Ronaldo, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo ha parlato anche del suo futuro, in bilico alla Juventus: "Sono 18 anni che gioco ai massimi livelli. Penso che non mi faccia il solletico. Se avessi 18 o 19 anni non penso che riuscirei a dormire pensando al futuro. Ora ho 36 anni. Partire o restare? Non è una cosa importante ora. Quello che verrà, sarà il meglio. Ora sono concentrato sull’Europeo, voglio vincere e avere sensazioni positive dalla prima all’ultima partita".