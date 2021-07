Juventus, Ronaldo verso l’addio? In caso di cessione ecco il sostituto

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Ci sarebbe già un eventuale sostituto

Uno dei tormentoni tra i tifosi della Juventus riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo: il portoghese resterà a Torino o cambierà squadra e città? Al momento il fuoriclasse sembra destinato a continuare con i bianconeri per la quarta stagione consecutiva. Tuttavia non ci sono ancora certezze inscalfibili e il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe comunque già pensato a un'eventuale e, per ora, improbabile addio di Ronaldo. L'obiettivo di mercato per il reparto avanzato si chiama Gabriel Jesus, prima punta di proprietà del Manchester City, ma ultimamente calato nelle gerarchie di Pep Guardiola. L'occasione potrebbe essere davvero ghiotta per i bianconeri. Il secondo nome sulla lista della spesa sarebbe Mauro Icardi, argentino ex attaccante dell'Inter già accostato alla Juventus negli anni scorsi. Ovviamente, però, la priorità sarà quella di trattenere il proprio fuoriclasse a ogni costo.