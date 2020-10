Juventus, Rugani stasera vola in Francia. La formula…

Daniele Rugani lascia la Juventus per giocare la Champions League con il Rennes. Per il passaggio del difensore in Ligue1 è ormai tutto fatto, il calciatore con un passato nell’Empoli, volerà in Francia visto che ormai i club sono d’accordo su tutto. La formula sarà quella del prestito secco, il Rennes pagherà al club bianconero una cifra pari a 1,5 milioni per il prestito. Al calciatore si erano interessate anche West Ham, Valencia e il Newcastle, domani invece sarà il giorno della firma sul contratto. Il calciatore classe 1994 ha collezionato con la maglia della Juventus 79 presenze e 6 reti in 5 anni, mentre ad Empoli Rugani aveva collezionato dati simili ma in due anni, 78 presenze e 5 realizzazioni.