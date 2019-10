Juventus, rumors confermati: 35 milioni in arrivo dalla Premier League

Non solo Mario Mandzukic, la Juventus potrebbe cedere un altro calciatore importante al Manchester United. I Red Devils sarebbero pronti a fare un’offerta per Emre Can. Il tedesco, destinato almeno fino a gennaio a fare tanta panchina con Maurizio Sarri, è in uscita dopo l’esclusione dalla lista Champions e le problematiche con l’allenatore.

Ecco perché i rumors di mercato lo vedono protagonista assoluto. A confermare le voci dell’interessamento del Manchester United per il calciatore della Juventus è Sky Sports UK secondo cui la Vecchia Signora per il giocatore chiede circa 35 milioni di sterline. Il centrocampista sarebbe pronto a lasciare la formazione bianconer a gennaio per iniziare una nuova avventura in Premier League dopo essere stato al Liverpool. Oltre ad Emre Can, anche Mario Mandzukic potrebbe fare lo stesso percorso.