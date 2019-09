Juventus, saltato lo scambio Bernardeschi-Rakitic: ecco perché

E’ saltato lo scambio di mercato che vedeva coinvolti Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Barcellona e Juventus, negli ultimi giorni, avevano lavorato alla clamorosa operazione, ma alla fine, come riferisce Sky Sport, non è stato trovato l’accordo.

A far saltare la trattativa è stata la richiesta dei bianconeri di ricevere 20 milioni di euro come conguaglio dai catalani. Una cifra ritenuta eccessiva dai blaugrana, che hanno così deciso di rinunciare all’esterno italiano tenendosi contemporaneamente il centrocampista croato, che in questa stagione sembra aver perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Ernesto Valverde.