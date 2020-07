Juventus, Sarri accontentato: il colpo di mercato che risolve i problemi del tecnico

La Juventus si gode il primato in classifica in Serie A. Con sette punti di vantaggio sulla Lazio, i bianconeri possono tirare un piccolo sospiro di sollievo e la società può pensare in modo più sereno anche al prossimo calciomercato. In modo particolare, Fabio Paratici starebbe cercando di accontentare il tecnico in vista della prossima stagione con un affare che porterebbe a Torino un suo pupillo.

Juventus, Sarri accontentato: il colpo in mezzo al campo

Non è certo un segreto che Jorginho sia un obiettivo sempre molto ambito dalla Juventus. Nel corso dei mesi l’interesse dei bianconeri per il pupillo di Sarri attualmente al Chelsea si è fatto sempre maggiore. Dal canto suo, il regista italobrasiliano sembra interessato a vagliare la proposta della Juventus, ma la valutazione da circa 45 milioni di euro frena l’affare. Ecco perché, la mossa di Fabio Paratici potrebbe essere decisiva al fine di cambiare le carte in tavola e chiudere l’affare.

Gli inglesi del Chelsea, come riporta Tuttosport, potrebbero valutare un compromesso con la Juventus che si concretizzerebbe in uno scambio con Rabiot o Ramsey, due giocatori che in questa stagione hanno deluso le aspettativa. Da non sottovalutare anche i profili di Douglas Costa e Alex Sandro anche se soprattutto il primo sembra sempre essere l’arma segreta del tecnico per risolvere le partite bloccate. In ogni caso, la Juventus vuole far felice il suo allenatore e proverà ogni modo per accontentarlo.

