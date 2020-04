Juventus, Sarri aperto a tutto ma non a cedere il suo pupillo: ecco chi è l’imprescindibile del tecnico

Prima Jorginho ai tempi del Napoli, poi Pjanic alla Juventus e adesso… Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano ha scalato posizioni nelle gerarchie del tecnico Maurizio Sarri tanto da conquistarsi il ruolo di imprescindibile.

La Juventus è pronta a blindare Bentancur che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport è diventato il suo nuovo pupillo che non potrà essere inserito in nessuna trattativa di mercato futura. L’uruguaiano verrà sfruttato per la sua duttilità e con ogni probabilità gli verranno affidate le chiavi del centrocampo della Vecchia Signora. In caso di addio di Pjanic, vicino anche al Psg, sarà dunque Bentancur il nuovo eletto di Sarri.