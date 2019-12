Juventus, Sarri chiede rinforzi per l’attacco: occhi su un big del Chelsea

La stagione della Juventus è stata ottima fino a questo momento, in termini di risultati. Rivedibile, invece, il gioco espresso, con alcuni aspetti da rivedere e correggere, come testimoniato dalla recente sconfitta contro la Lazio. Anche per questo motivo, secondo il Mirror, Maurizio Sarri avrebbe chiesto rinforzi sul mercato. Il primo nome sul taccuino del tecnico bianconero sarebbe Willian, brasiliano del Chelsea, allenato da lui nella scorsa stagione. La Juventus valuta come muoversi, anche perché il giocatore sarebbe più intenzionato a proseguire la sua avventura londinese. I bianconeri valutano altre alternative.