Juventus, Sarri chiede un colpo per gennaio

Dopo quello già piazzato per il prossimo giugno, quando Dejan Kulusevski si unirà alla Juventus, Maurizio Sarri vuole un colpo per gennaio. Il tecnico, in particolare, avrebbe richiesto espressamente un rinforzo per il centrocampo.

PAREDES – Secondo quanto raccolto dal portale spagnolo Todo Fichajes, l’allenatore toscano vorrebbe Leandro Paredes, attualmente al Paris Saint-Germain. La Juventus sarebbe intenzionata a proporre ai francesi un prestito con diritto di riscatto.

