Juventus scatenata sul mercato: è pronto un altro colpo

Le manovre dei bianconeri per arrivare a Zakaria

Non solo Dusan Vlahovic. In casa Juventus ci si prepara ad un altro grande colpo, questa volta per il centrocampo. Non è certo un segreto che i bianconeri stiano seguendo da molto vicino Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e in queste ore, secondo calciomercato.com, ci sarebbe anche stata l'offerta ufficiale per averlo subito.

Si parla di una proposta da 5 milioni di euro, più 2 di bonus al club che dovrà presto rispondere alla Vecchia Signora. Il nazionale svizzero classe '96 è stato individuato come il prescelto per provare a completare la mediana juventina che potrebbe avere qualche scossone in uscita in queste ultime ore di trattative. Infatti, Rodrigo Bentancur è in uscita direzione Aston Villa - anche se in queste fasi si sarebbe fatto avanti pure il Lione -, ma anche Dejan Kulusevski, col quale è in corso una trattativa col Tottenham per la cessione in prestito con riscatto garantito.