Juventus, scatto per Milik: il Napoli fissa il prezzo

Estate 2016: Arkadius Milik arriva a Napoli con l’obiettivo di non far rimpiangere Gonzalo Higuain approdato alla Juventus. Missione non totalmente realizzata, più per i numerosi infortuni capitati al bomber polacco che per lacune tecniche. Quattro anni dopo, l’attaccante polacco potrebbe seguire le orme del Pipita argentino e trasferirsi a Torino, sempre sponda Juve, dove troverebbe Maurizio Sarri, il tecnico che lo ha lanciato nel calcio italiano. Gli azzurri sono consapevoli di questa ipotesi e avrebbero già fissato il prezzo: 50 milioni di euro. Un prezzo che difficilmente si alzerà a causa del rischio di perdere a parametro zero lo stesso Milik nella prossima estate. Lo riporta il Corriere dello Sport.