Juventus, scelto il nome per il post Cristiano Ronaldo

Un piano per il futuro: la Juventus ce l’ha. Nel 2022 Cristiano Ronaldo dovrebbe dire addio ai bianconeri e la società ha già deciso su chi fare affidamento. Dybala sarà perno dell’attacco e con lui ci sarà la stellina norvegese Erling Haaland.

Secondo Tuttosport, la Juventus ha scelto il top player del futuro individuando il gigante norvegese come il candidato numero uno a prendere il posto di Cristiano Ronaldo. L’asso del Borussia Dortmund ha avuto una crescita esponenziale passando dal Salisburgo ai tedeschi ma confermando una media realizzativa eccezionale. Ecco perché nell’estate 2021, quando il norvegese potrebbe liberarsi dal Borussia Dortmund con una clausola da 75 milioni, la Juventus potrebbe dargli l’assalto. L’unico problema potrebbe essere il Real Madrid sulle tracce del norvegese come i bianconeri e intenzionati a fare un tentativo già per questa estate.