Juventus, scelto il numero 9 per la prossima stagione: il nome sulla lista di Paratici

La Juventus ha messo nel mirino Harry Kane. Le indiscrezioni delle scorse ore troverebbero conferma anche da Tuttosport che scrive come i bianconeri, spinti dalla voglia di sfruttare al meglio la presenza di Cristiano Ronaldo, stiano cercando un numero 9, un centravanti alla Benzema che garantisca gol suoi e consenta a CR7 di dare il massimo.

BOMBER – Il nome è quello del centravanti del Tottenham che sarebbe finito nella lista di Fabio Paratici. Il dirigente lo segue da molto vicino e potrebbe dover scegliere tra lui e Mauro Icardi. Questione di costi e di opportunità con le quotazioni dell’inglese, in questo momento, in netta risalita. 150-170 milioni per l’attaccante ma l’eliminazione dalla Champions League e il rischio di non poterla giocare la prossima stagione potrebbe aiutare la Juventus a portare a casa il fatidico sì.