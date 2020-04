Juventus, scelto il partner di attacco di CR7 per la prossima stagione

Clamorosa svolta di mercato in casa Juventus. I bianconeri, come riporta Sport Mediaset, avrebbero infatti concentrato le loro attenzioni sul centravanti del Napoli Arkadiusz Milik, pronto a diventare il nuovo partner di attacco di Cristiano Ronaldo. Il polacco sarebbe la prima scelta del tecnico Maurizio Sarri, il quale lo preferibbe anche a Mauro Icardi. L’allenatore conosce infatti bene il giocatore per averlo avuto alle proprie dipendenze all’ombra del Vesuvio e lo ritiene l’elemento ideale per il proprio scacchiere.

La dirigenza juventina, in questi giorni, avrebbe già sondato il terreno con l’entourage dell’attaccante, ricevendo un ok di massima. Non a caso, Milik ha al momento rifiutato ogni offerta di rinnovo di contratto con il Napoli, attualmente in scadenza nel 2021.

JUVENTUS, LAPO ELKANN: “RINNOVO DI BUFFON? NON SAPETE QUANTO GODO”