Juventus, scelto il sacrificato per arrivare al bomber

La Juventus studia le mosse per il futuro. Non è certo un segreto che la Vecchia Signora stia osservando cosa accade nel mercato dei centravanti. In modo particolare quello che succede in casa Napoli con Arek Milik sempre nel mirino.

Juventus: la contropartita per chiudere l’affare

Con la posizione di Higuain sempre in bilico per la prossima stagione, sembra chiaro come la Juventus dovrà operare qualche movimento nel pacchetto avanzato. Una delle operazioni più di moda pare essere quella per arrivare ad Arek Milik del Napoli. Se l’offerta cash non convince la società partenopea – che sta ascoltando anche altre opzioni, soprattutto dall’estero -, l’inserimento di una contropartita tecnica di un certo spessore potrebbe fare la differenza. In tal senso, la Vecchia Signora starebbe pensando di sacrificare Federico Bernardeschi ed inserirlo nell’affare. Il nome dell’italiano piace a Gattuso e a De Laurentiis e potrebbe dare una scossa positiva alla trattativa. Le prossime settimane potrebbero essere decisive.

