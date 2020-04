Juventus, senti Willian: “Sarri buon allenatore con idee di gioco interessanti…”

Nessun rinnovo col Chelsea per sua stessa ammissione. Ecco che l’esterno brasiliano Willian si guarda attorno e strizza l’occhio alla Juventus. Il classe 1988 non pensa ancora a tornare in Patria ma vorrebbe un’ultima esperienza importante in Europa.

I bianconeri sono spesso stati accostati al calciatore che, dal canto suo, pare aver evidenziato un certo gradimento. Parlando a ESPN, Willian ha elogiato Sarri, tecnico già avuto a Londra e con il quale ha vinto anche un Europa League: “Sarri è un bravo allenatore. Aveva una idea tattica molto interessante, gli piaceva il bel gioco con tanto possesso palla. Ricordi al Chelsea? Beh, ha vinto un titolo importante come l’Europa League e siamo arrivati terzi in campionato. Nel quotidiano è una persona molto tranquilla”.