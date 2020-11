Juventus, Sergio Ramos è più vicino: pronto maxi ingaggio

Sergio Ramos questa sera sfiderà l’Inter nel delicato match di Champions League, e chissà che questa non possa essere la prima di una lunga serie di gare contro i nerazzurri. Infatti, stando ai rumors di mercato che arrivano dalla Spagna, il capitano del Real Madrid potrebbe presto vestire la maglia dei rivali dei milanesi: quella della Juventus.

Juventus: maxi ingaggio per Sergio Ramos

In casa Real Madrid, infatti, tiene banco da settimane il futuro di Sergio Ramos che ancora non ha concluso le trattative per il rinnovo di contratto. Sul giocatore, pronte a far partire l’assalto, ci sarebbero anche Psg e appunto Juventus. Secondo quanto si apprende da El Chringuito Tv, prorio i bianconeri avrebbe già fatto un’offerta per El Gran Capitan da circa 12 milioni di euro all’anno per tre stagioni. Cifre davvero importanti che potrebbero rendere il matrimonio davvero probabile.