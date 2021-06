Juventus, sfuma Depay: “Barcellona? Presto delle novità”

Depay si avvicina a passi spediti verso il Barcellona

Dopo diversi giorni di stallo che avevano permesso ad altre squadre di intromettersi, come la Juventus, adesso non ci sono più dubbi sul futuro di Memphis Depay. L’attaccante in scadenza con il Lione presto diventerà un nuovo giocatore del Barcellona, altro colpo illustre a parametro zero dopo l’arrivo di Sergio Aguero. Stando a quanto riporta la stampa spagnola, la trattativa è alle battute finali e l’annuncio sarebbe stato rimandato per assecondare la volontà del ct dell’Olanda De Boer, che vorrebbe i suoi concentrati esclusivamente sull’Europeo.