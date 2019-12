Juventus, sfuma un centrocampista per gennaio: forse si muoverà in estate

Dalla Spagna sono sicuri: Ivan Rakitic a gennaio non si muoverà. Ne parla il giornale Marca, con convinzione: il centrocampista croato, ambito dalla Juventus con anche possibile scambio con Emre Can, avrebbe scelto di rimanere in maglia blaugrana almeno fino alla prossima estate. Anche Atletico Madrid, Inter e Milan – seppur in posizione defilata – avevano intrapreso sondaggi per Rakitic, ai margini del progetto di Ernesto Valverde, anche se ultimamente aveva ritrovato la titolarità. Inizialmente era lo stesso centrocampista ad aver detto di voler cambiare presto squadra, e in quel caso il club avrebbe accettato di disfarsene a gennaio, ma sarebbe lui stesso ad aver cambiato idea. Non ha nascosto, però, di poter tornare al Siviglia, dove in passato si era trovato molto bene.