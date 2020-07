Juventus, sgarbo all’Inter per l’attaccante: l’offerta che non si può rifiutare

La Juventus è a caccia di un centravanti per la prossima stagione. Tanti i nomi che circolano per quello che dovrà prendere il posto di Gonzalo Higuain: da Milik e Gabriel Jesus fino ad arrivare a Jimenez. Ma nelle scorse ore, sarebbe balzato in cima alle preferenze dei bianconeri Edin Dzeko.

Juventus, lo sgarbo all’Inter e la proposta alla Roma

Come noto, sul bomber bosniaco della Roma c’è anche l’Inter. Da tempo la squadra di Conte stava provando a strappare ai giallorossi l’attaccante ma alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare e Dzeko potrebbe ricevere un’offerta interessante dalla Juventus che, allo stesso tempo, potrebbe proporre alla Roma un affare assolutamente conveniente per entrambe le parti. L’idea dei bianconeri è quella di uno scambio per provare ad ingolosire i capitolini. Romero, Bernardeschi e altri… Sono questi i nomi che la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto per provare a formare un tridente pazzesco con Dzeko, CR7 e Dybala.

