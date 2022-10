Juventus, sguardo al futuro: 3 gli osservati speciali

In tal senso, come riportato da TMW che cita Tuttosport, la Vecchia Signora starebbe osservando soprattutto tre profili. Da quanto si apprende, sarebbero tre calciatori in scadenza di contratto e quindi obiettivi per la prossima stagione. Si tratta di due terzini - Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund e Grimaldo del Benfica - e di un centrale di difesa: Evan N’Dicka, 23 anni, franco-camerunese dell’Eintracht Francoforte. Quest'ultimo ha già chiarito che non vuole rinnovare il contratto. Potrebbero essere loro le "nuove leve" bianconere per il futuro.