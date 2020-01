Juventus, sguardo al futuro: Paratici pronto per un altro colpo dalla ‘scuderia’ Raiola

La Juventus è molto attiva sul mercato. La società bianconera si muove per alcuni colpi per il futuro. Dopo essersi assicurata il talento svedese Dejan Kulusevski, ecco un altro potenziale affare, questa volta dal Lione.

Paratici serve molto da vicino Houssem Aouar, stellina del Lione. In estate il presidente dei francesi Aulas ha rifiutato 55 milioni dal Manchester City per il franco-algerino, centrocampista classe ’98. Come riporta Tuttosport, anche la Juventus si sarebbe messa sulle sue tracce e sarebbe pronta a contendere il giovane calciatore proprio ai Citizens. In alternativa resta viva la pista Calvin Stengs, altro talento, questa volta olandese dell’AZ Alkmaar. In questo senso, alleato speciale dei bianconeri potrebbe essere il suo agente: Mino Raiola. Su Stengs ci sarebbe anche il Barcellona.