Juventus, si allontana Arthur: ecco la decisione del giocatore

L’asse tra Juventus e Barcellona si era infiammato notevolmente nelle ultime settimane. I catalani, infatti, avevano messo nel mirino Miralem Pjanic, indicandolo come l’ideale rinforzo per il loro centrocampo. Per convincere la Vecchia Signora a cedere il proprio tesserato, si era parlato dell’inserimento nella trattativa di Arthur, giovane centrocampista tuttofare che fa parecchia gola a molti club europei. Tuttavia il giocatore dei blaugrana sembra ormai convinto a rifiutare il trasferimento in bianconero. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Arthur avrebbe comunicato la sua decisione di rimanere a Barcellona anche a Fabio Paratici, ds della Juventus. Dunque anche la trattativa per la cessione di Pjanic è destinata a subire un battuta d’arresto, in attesa di trovare nuove soluzioni per sbloccarla.