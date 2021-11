Juventus, si decide il futuro di Kulusevski: ipotesi Premier League

Indiscrezioni di mercato per il futuro dello svedese

Dejan Kulusevski è uno dei talenti più brillanti di casa Juventus eppure in questa prima parte di stagione non sta trovando troppo spazio nelle gerarchie di mister Massimiliano Allegri. Ecco perché per il talento svedese si parla di una possibile cessione o di un inserimento in altre trattative.

Potrebbero essereci sirene inglesi per l'ex Parma che fin qui ha ottenuto 15 presenze stagionali di cui solo 2 da titolare. La Juventus lo valutava in estate circa 35 milioni di euro, cifra che potrebbe essere scesa viste le prestazioni non brillanti. Come detto, la Premier League sembra poter essere una soluzione con Arsenal ma soprattutto Tottenham - con le Fabio Paratici che stravede per lui - tra le squadre maggiormente interessante. Non è da escludere, poi, anche l'ipotesi di inserire Kulusevski in uno scambio con la Fiorentina all'interno dell'offerta per Dusan Vlahovic.